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Байден не поддержал идею Макрона об отправке военных на Украину, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом предложил отправить западных инструкторов на Украину, однако хозяин Белого дома не поддержал эту идею, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с беседой.

Источник: Reuters

В четверг Макрон заявил о намерении обучить 4,5 тысячи украинских солдат. Он добавил, что, по его мнению, обучение украинских солдат на территории Франции не является «фактором эскалации».

«Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал (предложение — ред.)», — говорится в материале.

По данным издания, президент США выразил обеспокоенность возможными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в зону, где они могут оказаться на линии огня. Байден указал, что такой шаг может привести к эскалации конфликта, сообщили собеседники газеты.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств не приняли никакое решение.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Байден Джо