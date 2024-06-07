Байден не поддержал идею Макрона об отправке военных на Украину, пишут СМИ

В четверг Макрон заявил о намерении обучить 4,5 тысячи украинских солдат. Он добавил, что, по его мнению, обучение украинских солдат на территории Франции не является «фактором эскалации».
«Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал (предложение — ред.)», — говорится в материале.
По данным издания, президент США выразил обеспокоенность возможными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в зону, где они могут оказаться на линии огня. Байден указал, что такой шаг может привести к эскалации конфликта, сообщили собеседники газеты.
Отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств не приняли никакое решение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.