«Хвала Всевышнему, что вы здесь». Беглов поговорил с талибами* на ПМЭФ

Незадолго до ПМЭФ-2024 стало известно, что Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов. Представитель МИД Мария Захарова назвала цели этого прагматичными, так как без контактов с реальной властью в Афганистане не решить многие проблемы.