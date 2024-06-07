«Хвала Всевышнему, что вы здесь». Беглов поговорил с талибами* на ПМЭФ

В частности, губернатор рассказал гостям о строительстве Соборной мечети в начале ХХ века. А разговор закончил словами: «Хвала Всевышнему, что вы здесь».
Талибы уже не в первый раз приезжают делегацией на Петербургский форум, притом что сама организация признана в России экстремистской и запрещена.
Незадолго до ПМЭФ-2024 стало известно, что Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов. Представитель МИД Мария Захарова назвала цели этого прагматичными, так как без контактов с реальной властью в Афганистане не решить многие проблемы.
* Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.