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«Хвала Всевышнему, что вы здесь». Беглов поговорил с талибами* на ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июня пообщался с делегацией «Талибана»* на петербургском стенде в ходе ПМЭФ-2024. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

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В частности, губернатор рассказал гостям о строительстве Соборной мечети в начале ХХ века. А разговор закончил словами: «Хвала Всевышнему, что вы здесь».

Талибы уже не в первый раз приезжают делегацией на Петербургский форум, притом что сама организация признана в России экстремистской и запрещена.

Незадолго до ПМЭФ-2024 стало известно, что Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов. Представитель МИД Мария Захарова назвала цели этого прагматичными, так как без контактов с реальной властью в Афганистане не решить многие проблемы.

* Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.