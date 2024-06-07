В Госдепе полагают, что ЕС не следует создавать аналог НАТО

Идея создания единой европейской армии высказывается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в тот период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать «оборонный зонтик» Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз выведет силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.