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В Госдепе полагают, что ЕС не следует создавать аналог НАТО

Представитель американского Госдепартамента Дэниел Сайзек сообщил, что США поддерживают укрепление обороноспособности ЕС, но этот процесс «должен происходить в рамках сотрудничества с НАТО».

Источник: AP 2023

ВИЛЬНЮС, 7 июня. /ТАСС/. Власти США считают, что странам ЕС не следует создавать отдельный военный блок, функционал которого совпадал бы с НАТО. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента Дэниел Сайзек в интервью порталу Rus.lsm.lv.

«Позиция США следующая: усилия на уровне Евросоюза не должны дублировать мощности НАТО, потому что это неэффективно и это нецелесообразное использование финансовых средств. Дублировать НАТО — зачем?» — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать предложения некоторых политиков ЕС о создании общеевропейских вооруженных сил, независимых от командных структур Североатлантического альянса. По словам Сайзека, США поддерживают укрепление обороноспособности ЕС, однако этот процесс «должен происходить в рамках сотрудничества с НАТО».

В январе министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa выразил мнение о том, что Евросоюзу нужна собственная армия для того, чтобы «нести мир», а также иметь «эффективную внешнюю политику».

Идея создания единой европейской армии высказывается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в тот период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать «оборонный зонтик» Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз выведет силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.

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