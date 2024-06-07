Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов

«Да, конечно, мы обратимся в Конституционный суд, мы сейчас над этим работаем», — сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024.
Она уточнила, что иск подготовят Национальное собрание совместно с Исполнительным комитетом автономии.
«Мы уверены, что тоже победа будет за нами, потому что это не законное решение, это идет полная ликвидация Гагаузской автономии, то есть у нас в законе по особому правовому статусу отмечено, что суды — это полномочия Гагаузской автономии», — подчеркнула Гуцул.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В административном центре Гагаузии — Комрате во вторник проходила встреча представителей госканцелярии Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, где одной из тем обсуждения стало реформирование судебных инстанций, предполагающее возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Глава Гагаузии Евгения Гуцул накануне встречи сообщила, что и на этот раз центральные власти при организации этого мероприятия полностью игнорируют власти региона. Представители парламента и исполнительной власти региона тем не менее пришли на встречу. Ее трансляция проводилась на странице молдавского телеканала TV6 в соцсети Facebook*.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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