Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети.
«У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки», — сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.
Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы», — сообщила Гуцул.
Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.