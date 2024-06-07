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Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии

C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Источник: © РИА Новости

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети.

«У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки», — сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.

Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы», — сообщила Гуцул.

Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

экономика
торговля