Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии

Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы», — сообщила Гуцул.