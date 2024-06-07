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Нового мэра Воронежа назначат к середине августа

Следующего градоначальника Воронежа областные власти должны назначить к середине последнего месяца лета. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал каналу «Сибирь 24».

Источник: РИА "Новости"

Выборы мэра, как отметил глава региона, процесс не быстрый, сначала кандидаты должны представить свои программы комиссии, затем выберут двух лучших претендентов. К слову, кандидаты уже есть, среди них и предприниматели, и бизнесмены.

Напомним, что об уходе Вадима Кстенина стало известно в минувшем мая. Уже 13 июня мэр покинет должность и уйдет в отпуск, его обязанности будет исполнять вице-мэр Сергей Петрин. Что касается Вадима Кстенина, то его будущее место работы также известно — он возглавит «РВК-Воронеж».