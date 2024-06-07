Алиев заявил о холодной войне трех стран ЕС с Азербайджаном

Вместе с тем Алиев охарактеризовал отношения Азербайджана и Евросоюза как положительные, отметив поддержку Венгрией действий Баку. «Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили суверенитет. Поэтому Венгрия нас и защищает. Я уверен, что действующее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна», — заключил он.