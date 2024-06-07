Алиев заявил о холодной войне трех стран ЕС с Азербайджаном

Его слова приводит Trend News Agency.
«После Второй карабахской войны и особенно прошлогодней антитеррористической операции некоторые европейские страны стали необоснованно и бессовестно нападать на нас. Они очерняют Азербайджан, бросают тень на то, что мы делаем, называют белое — черным, а черное — белым», — сказал он, добавив, что речь идет о поддержке ЕС Армении.
По словам Алиева, в основе действий Брюсселя «лежат, отнюдь, не нормы международного права, а личные амбиции». «К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую коалицию. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны», — заявил президент, но не уточнил, какие государства имеет ввиду.
Вместе с тем Алиев охарактеризовал отношения Азербайджана и Евросоюза как положительные, отметив поддержку Венгрией действий Баку. «Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили суверенитет. Поэтому Венгрия нас и защищает. Я уверен, что действующее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна», — заключил он.
В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, результатом которой стало соглашение о прекращении огня, разоружении воинских формирований и реинтеграция региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Непризнанная республика прекратила существование 1 января 2024 года.
Армения и Азербайджан в апреле договорились о делимитации границ. В ходе первого этапа Ереван передал Баку контроль над четырьмя приграничными селами. Однако решение о делимитации границ вызвало протесты в Армении, они проходили в течение мая. До конца 2024 года Ереван и Баку заявляли о намерении заключить мирный договор до конца 2024 года.