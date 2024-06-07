Омского экс-министра труда Куприянова отправили в СИЗО на два месяца

Басманный суд Москвы вынес меру пресечения бывшему министру труда и соцразвития Омской области Владимиру Куприянову. Его отправили в СИЗО на два месяца. Об этом пишет издание «Коммерческие вести».
Напомним, утром 6 июня стало известно сразу о трёх задержаниях, состоявшихся накануне. Был взят под стражу недавно снятый с должности министра труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Также столичные силовики задержали и этапировали в Москву депутата Заксобрания региона Дмитрия Павлова и депутата, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя.
Позже стало известно ещё об одном громком задержании. Московские силовики зключили под стражу омского бизнесмена Вячеслава Авдошина. Он является директором ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра». Связано ли задержание Авдошина с уголовными делами в отношении трёх политиков, пока неизвестно.