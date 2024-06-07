Омского экс-министра труда Куприянова отправили в СИЗО на два месяца

Напомним, утром 6 июня стало известно сразу о трёх задержаниях, состоявшихся накануне. Был взят под стражу недавно снятый с должности министра труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Также столичные силовики задержали и этапировали в Москву депутата Заксобрания региона Дмитрия Павлова и депутата, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя.