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Опубликован указ о назначении Новика на должность министра ЖКХ Крыма

На сайте правительства Республики Крым опубликован указ о назначении Максима Новика на должность министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Указ подписан главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Новик был генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма». О его назначении сообщал Сергей Аксёнов.

Ранее министром ЖКХ республики был Сергей Донец, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.