Опубликован указ о назначении Новика на должность министра ЖКХ Крыма

Указ подписан главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Новик был генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма». О его назначении сообщал Сергей Аксёнов.
Ранее министром ЖКХ республики был Сергей Донец, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
На сайте правительства Республики Крым опубликован указ о назначении Максима Новика на должность министра жилищно-коммунального хозяйства региона.
Указ подписан главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Новик был генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма». О его назначении сообщал Сергей Аксёнов.
Ранее министром ЖКХ республики был Сергей Донец, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.