Иск против Гросу о защите чести ждет ответа, заявила Гуцул

«Все документы иска о защите чести и достоинства против Гросу были поданы правильно: и в электронном виде, и по почте, то есть дублировались. Но они посчитали, что по электронной почти должно было быть с электронной подписью, хотя это все был лишь дубликат. Они нам вернули с отказом по электронной подписи, но у нас еще по почте (отправлены документы — ред.). Мы еще посмотрим какое решение они примут», — сказала Гуцул агентству «на полях» ПМЭФ-2024.