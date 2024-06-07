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Иск против Гросу о защите чести ждет ответа, заявила Гуцул

C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что ее иск против спикера молдавского парламента Игоря Гросу еще ждет ответа, отклонили только электронную копию, которая, очевидно, не имела подписи, так как была простым дубликатом.

Источник: © РИА Новости

Ранее сайт anticoruptie.md, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что суд отклонил иск главы Гагаузии Евгении Гуцул к спикеру молдавского парламента Игорю Гросу о защите чести и достоинства из-за того, что документ не подписан надлежащим образом.

«Все документы иска о защите чести и достоинства против Гросу были поданы правильно: и в электронном виде, и по почте, то есть дублировались. Но они посчитали, что по электронной почти должно было быть с электронной подписью, хотя это все был лишь дубликат. Они нам вернули с отказом по электронной подписи, но у нас еще по почте (отправлены документы — ред.). Мы еще посмотрим какое решение они примут», — сказала Гуцул агентству «на полях» ПМЭФ-2024.

Она добавила, что продолжит добиваться наказания для президента Молдавии Майи Санду и Гросу за их высказывания.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.