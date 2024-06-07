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Песков: Пока нет планов объединения Крыма, Донбасса и Новороссии в один округ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что власти страны обсуждают объединение Крыма и новых регионов в один федеральный округ.

Источник: Российская газета

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось», — заявил он ТАСС и добавил, что «пока таких планов нет».

Ранее в беседе с агентством губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о возможности идеи объединения Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в новый федеральный округ. По его словам, идея обсуждается «в коридорах власти».

Напомним, сейчас Крым и Севастополь входят в состав Южного федерального округа. Ранее они составляли Крымский федеральный округ, упраздненный в 2016 году.

Песков Дмитрий