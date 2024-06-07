Захарова: «Петербург выходит на рекордный объем соглашений»

«Петербург выходит на рекордный объем соглашений с инвесторами, с перспективной дальнейшего укрепления технологического суверенитета нашей страны», — сообщила Мария Захарова.
Объем товарооборота Петербурга с Белоруссией вырос в 2023 году на 11% и достиг 2 млрд долларов. Импортные поставки увеличились почти на 40%.
Товарооборот Петербурга и Китая вырос более чем на 53%, Индии — на 128%, Турция — более 72%. Также расширились связи с Сербией в сферах здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, высоких технологий, туризма, городской инфраструктуры.
Ленинградская область также занимает одну из ведущих позиций по росту товарооборота с Белоруссией. Он приблизился к отметке в 1 млрд долларов. Укрепляется сотрудничество Ленинградской области с азербайджанскими, киргизскими, юго-осетинскими, казахстанскими партнерами. Планируется подписание соглашений с Абхазией, Узбекистаном, Таджикистаном и Южно-Африканской республикой. Кроме того, Петербург и Ленинградская область являются лидерами наращивание договоров межрегионального сотрудничества.