Захарова: «Петербург выходит на рекордный объем соглашений»

Ленинградская область также занимает одну из ведущих позиций по росту товарооборота с Белоруссией. Он приблизился к отметке в 1 млрд долларов. Укрепляется сотрудничество Ленинградской области с азербайджанскими, киргизскими, юго-осетинскими, казахстанскими партнерами. Планируется подписание соглашений с Абхазией, Узбекистаном, Таджикистаном и Южно-Африканской республикой. Кроме того, Петербург и Ленинградская область являются лидерами наращивание договоров межрегионального сотрудничества.