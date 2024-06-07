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Захарова: «Петербург выходит на рекордный объем соглашений»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга на Петербургском экономическом форуме отметила, что Петербург и Ленинградская область значительно нарастили товарооборот со странами СНГ и другими государствами.

Источник: РИА "Новости"

«Петербург выходит на рекордный объем соглашений с инвесторами, с перспективной дальнейшего укрепления технологического суверенитета нашей страны», — сообщила Мария Захарова.

Объем товарооборота Петербурга с Белоруссией вырос в 2023 году на 11% и достиг 2 млрд долларов. Импортные поставки увеличились почти на 40%.

Товарооборот Петербурга и Китая вырос более чем на 53%, Индии — на 128%, Турция — более 72%. Также расширились связи с Сербией в сферах здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, высоких технологий, туризма, городской инфраструктуры.

Ленинградская область также занимает одну из ведущих позиций по росту товарооборота с Белоруссией. Он приблизился к отметке в 1 млрд долларов. Укрепляется сотрудничество Ленинградской области с азербайджанскими, киргизскими, юго-осетинскими, казахстанскими партнерами. Планируется подписание соглашений с Абхазией, Узбекистаном, Таджикистаном и Южно-Африканской республикой. Кроме того, Петербург и Ленинградская область являются лидерами наращивание договоров межрегионального сотрудничества.