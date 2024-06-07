Экс-председателю правительства Красноярского края грозит до 6 лет колонии

Прокурор запросила 6 лет колонии общего режима для бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу метро Красноярска. Об этом сообщили в прокуратуре.
В Центральном районном суде Красноярска 7 июня состоялись судебные прения по угольному делу в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и бывшего руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова.
Напомним, что экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метро. По данным следствия, в 2019 году они достоверно знали, что компания «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все изыскательные работы по метрополитену, но все равно выплатили ей более 900 миллионов рублей. Кроме того, Константина Мандрова обвиняют в получении взятки в 5 миллионов рублей.
«Будучи осведомленными о препятствиях к подписанию актов выполненных АО “КрасТИСИЗ” работ, Мандров и Лапшин совершили активные действия по превышению своих полномочий, которые могли быть совершены только при условии фактически исполненных работ по контракту», — сказал прокурор в ходе заседания.
Константину Мандрову прокурор просит назначить 12 лет колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 10 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 4 года.