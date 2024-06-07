Экс-председателю правительства Красноярского края грозит до 6 лет колонии

Напомним, что экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метро. По данным следствия, в 2019 году они достоверно знали, что компания «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все изыскательные работы по метрополитену, но все равно выплатили ей более 900 миллионов рублей. Кроме того, Константина Мандрова обвиняют в получении взятки в 5 миллионов рублей.