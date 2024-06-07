Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан

«Сейчас (на Западе — ред.) делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту. Самая непосредственная подготовка. Но Россия — это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.