«Сейчас (на Западе — ред.) делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту. Самая непосредственная подготовка. Но Россия — это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги Запада — это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас — крупнейший в мире.