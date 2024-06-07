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Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги Запада — это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас — крупнейший в мире.

Источник: AP 2023

«Сейчас (на Западе — ред.) делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту. Самая непосредственная подготовка. Но Россия — это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.