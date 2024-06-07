Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

— Александр родился в деревне Абрамовка в многодетной семье. С детства увлекался техникой, с ней была связана его молодость. В армию мужчина не попал по состоянию здоровья, но отдать долг родине решил отправившись на СВО в феврале этого года, — рассказывает о земляке глава Осинского района.