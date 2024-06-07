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Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

У него остались два сына.

Источник: Комсомольская правда

Александр Балла из Осинского района Иркутской области погиб, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Мужчина отправился в центр боевых действий добровольно. Об этом КП-Иркутск сообщил глава района Виктор Мантыков.

— Александр родился в деревне Абрамовка в многодетной семье. С детства увлекался техникой, с ней была связана его молодость. В армию мужчина не попал по состоянию здоровья, но отдать долг родине решил отправившись на СВО в феврале этого года, — рассказывает о земляке глава Осинского района.

Александра Балла погиб при штурме деревни Бердычи в ДНР. У него осталась жена и два сына.