Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Александр Балла из Осинского района Иркутской области погиб, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Мужчина отправился в центр боевых действий добровольно. Об этом КП-Иркутск сообщил глава района Виктор Мантыков.
— Александр родился в деревне Абрамовка в многодетной семье. С детства увлекался техникой, с ней была связана его молодость. В армию мужчина не попал по состоянию здоровья, но отдать долг родине решил отправившись на СВО в феврале этого года, — рассказывает о земляке глава Осинского района.
Александра Балла погиб при штурме деревни Бердычи в ДНР. У него осталась жена и два сына.