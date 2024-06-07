Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России

«Теперь о ситуации в Молдавии. Власти этой страны, нынешний режим, продолжают политику демолдавизации этой страны. Делается это под предлогом борьбы с российской угрозой, но мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. К России это не имеет никакого отношения. Есть просто политический заказ, тоже щедро оплаченный Западом. Он заключается в том, чтобы украсть у Молдаван все. Язык, национальность, историю, будущее и страну», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Она добавила, что по мнению молдавских экспертов, принятие молдавским парламентом декларации «по геноциду на Украине» было для того, чтобы выслужиться перед США, и связано это с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию в конце мая.
Ранее вице-спикер парламента, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Дойна Герман на брифинге сообщила о том, что ПДС выступила с инициативой о принятии в рамках пленарного заседания декларации, осуждающей политику России в отношении Украины. По ее словам, согласно законопроекту, с помощью этой декларации Молдавия заявляет, что «отрицание существования украинской нации и политика России в отношении украинских детей подпадает под определение геноцида».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.