Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России

«Теперь о ситуации в Молдавии. Власти этой страны, нынешний режим, продолжают политику демолдавизации этой страны. Делается это под предлогом борьбы с российской угрозой, но мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. К России это не имеет никакого отношения. Есть просто политический заказ, тоже щедро оплаченный Западом. Он заключается в том, чтобы украсть у Молдаван все. Язык, национальность, историю, будущее и страну», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.