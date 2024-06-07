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Дугин раскрыл, какая мобилизация нужна для победы

Философ Александр Дугин высказал на полях ПМЭФ мнение о том, что для победы в специальной военной операции необходима духовная мобилизация всего общества — элиты и населения.

Источник: РИА "Новости"

«Мы попытались провести это как специальную военную операцию, но не удалось», — поделился личным мнением Дугин, слова которого передает портал News.ru.

Эксперт считает, что властная элита России не до конца пробуждена, поэтому нужно пробудить ее сознание и добиться «духовной мобилизации» всего общества — «начиная с управления и до последних людей».

«И будет либо победа, либо не будет ничего», — считает Дугин.

Он призвал каждого россиянина «положить все» на алтарь победы, добавив, что чисто военно-технических усилий недостаточно.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей».