Посол Крутой высказался о процессе отмены роуминга между Россией и Белоруссией

«Здесь вопрос вот этого условного финансового баланса безусловно важен… Сейчас у нас роуминг — это бесплатные входящие звонки и какой-то лимит исходящих звонков. Весь минус появляется, если мы будем выравнивать тарифы по интернет-трафику. Если это будет полный безлимит, конечно, потери будут существенными», — отметил он в разговоре с RT на полях ПМЭФ.