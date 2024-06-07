Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, читал ли Путин нашумевшую статью политолога «Тяжкое, но необходимое решение».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился со статьей политолога Сергея Караганова о превентивном ядерном ударе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, читал ли Путин нашумевшую статью политолога «Тяжкое, но необходимое решение».