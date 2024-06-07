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Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился со статьей политолога Сергея Караганова о превентивном ядерном ударе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, читал ли Путин нашумевшую статью политолога «Тяжкое, но необходимое решение».

Путин Владимир