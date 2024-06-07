Беглова на ПМЭФ поблагодарили за отсутствие электросамокатов

«Самую главную вещь забыл сказать… Александр Дмитриевич, спасибо вам за то, что нет самокатов», — сказал Стасишин.
Решение убрать самокаты с петербургских дорог во время главного экономического события страны прозвучало 3 июня. Его реализовал комитет по транспорту совместно с компаниями кикшеринга.
Убрать средства индивидуальной мобильности решили, чтобы усилить охрану порядка и обеспечить безопасность петербуржцев и гостей города.
«Наша обязанность, как гостеприимных хозяев, — обеспечить комфорт и безопасность», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Впрочем, передвижение на средствах индивидуальной мобильности запретили только до 23:59 субботы 8 июня. В социальных сетях петербуржцы активно просят продлить его навсегда. За последние годы электросамокаты стали настоящим бичом тротуаров и представляют повышенную опасность для пешеходов. Особенно для детей.
Ранее Whoosh, Яндекс Go и МТС Юрент сообщили, что поднимают штрафы для пользователей. Те, кто нарушает внутренние правила компании, могут лишиться сумм аж до 150 тыс. рублей. Однако, как ранее выяснял «МК в Питере», большие штрафы не пойдут на профилактику ДТП среди пользователей СИМ. Представители одного кикшерингового сервиса сообщили, что общаются с властями города о создании некоей социальной программы. Однако пока все это не реализовано. Деньги пойдут в прибыль компаний.