Беглова на ПМЭФ поблагодарили за отсутствие электросамокатов

Ранее Whoosh, Яндекс Go и МТС Юрент сообщили, что поднимают штрафы для пользователей. Те, кто нарушает внутренние правила компании, могут лишиться сумм аж до 150 тыс. рублей. Однако, как ранее выяснял «МК в Питере», большие штрафы не пойдут на профилактику ДТП среди пользователей СИМ. Представители одного кикшерингового сервиса сообщили, что общаются с властями города о создании некоей социальной программы. Однако пока все это не реализовано. Деньги пойдут в прибыль компаний.