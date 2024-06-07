В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

«Сегодня у президента запланированы достаточно насыщенные, содержательные, экономически ориентированные выступления. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее. Вот именно об этом сегодня и будет говорить президент», — сказал Песков журналистам.