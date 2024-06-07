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В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня у президента запланированы достаточно насыщенные, содержательные, экономически ориентированные выступления. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее. Вот именно об этом сегодня и будет говорить президент», — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

Песков Дмитрий
Путин Владимир