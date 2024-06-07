Выборы депутатов и губернатора в Волгоградской области растянут на 3 дня

Пока же в течение июня в регионе будет проходить этап выдвижения кандидатов. Например, кандидат на должность губернатор должен собрать для регистрации 225 подписей. Из них 50 — подписи депутатов из районов и городских округов области. Кандидат на должность главы региона должен показать поддержку депутатов представительных органов не менее чем в 29 муниципальных районах и городских округах. Есть определенные условия и для тех, кто решил избираться в Облдуму.