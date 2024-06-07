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Беглов анонсировал запуск оплаты в транспорте Петербурга при помощи биометрии

В Петербурге в ближайшее время будет запущена оплата в метро при помощи биометрии. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках международного экономического форума.

Петербургский градоначальник отметил, что тестирование проекта будет происходить совместно с банком ВТБ. Северная столица заключила с финансовым учреждением соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ. Оно предусматривает совершенствование сервисов для оплаты проезда в общественном транспорте.

Беглов напомнил, что в Петербурге идут масштабные преобразования в транспортной сфере: обновление автобусов, трамваев и троллейбусов.

Глава Петербурга подчеркнул, что в рейтинге регионов городу на Неве дали самую высокую оценку по цифровизации транспорта. Он отметил, что 99% пассажиров оплачивают проезд электронным способом благодаря внедрению системы бесконтактной оплаты проезда.

«В ближайшей перспективе — запуск оплаты при помощи биометрии. Наш город сделает важный шаг в развитии транспорта и цифровых технологий», — заявил губернатор.

Президент-председатель ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин отметил, что этот проект сделает проезд в городском транспорте еще более удобным, а его оплату — простой и быстрой.