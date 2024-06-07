В Польше нашли мертвым одного из богатейших бизнесменов страны

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели из Подкарпатского воеводства на юго-востоке Польши нашли ночью 7 июня тело долларового мультимиллионера Ежи Кжановского, совладельца крупнейшей в стране компании по производству мебели Nowy Styl. Об этом сообщил радиостанции RMF FM представитель полиции города Кросно Павел Бучиньский.
«Вчера (6 июня — прим. ТАСС) после полудня полицейских уведомили об исчезновении 54-летнего жителя [общины] Кросценко-Выжне. Поиски длились непрерывно до 01:00 (02:00 мск — прим. ТАСС) ночи, когда спасатели нашли тело мужчины», — заявил сотрудник полиции. Он подтвердил личность умершего. По решению прокурора тело было передано для вскрытия. Отмечается, что причина смерти бизнесмена пока не установлена.
Кжановский вместе со своим братом Адамом основал в 1992 году компанию Nowy Styl. Она позиционирует себя как «один из европейских лидеров по производству мебели» и продает свою продукцию в 70 странах мира, в том числе в РФ. В 2023 году фирма получила €310 млн доходов от продаж. Состояние братьев Кжановских оценивается в 1,2 млрд злотых (около $300 млн), они находятся на 57 месте в списке самых богатых поляков по версии журнала Forbes.