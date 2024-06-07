В Польше нашли мертвым одного из богатейших бизнесменов страны

Кжановский вместе со своим братом Адамом основал в 1992 году компанию Nowy Styl. Она позиционирует себя как «один из европейских лидеров по производству мебели» и продает свою продукцию в 70 странах мира, в том числе в РФ. В 2023 году фирма получила €310 млн доходов от продаж. Состояние братьев Кжановских оценивается в 1,2 млрд злотых (около $300 млн), они находятся на 57 месте в списке самых богатых поляков по версии журнала Forbes.