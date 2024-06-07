«Такого еще не было»: выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась политикой канцлера в отношении Украины и призывала к мирным переговорам, он смотрел в телефон и игнорировал ее заявления.