«Такого еще не было»: выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

«Шольц играет в телефоне, такого высокомерного канцлера у нас еще никогда не было», — отметила christinebuchwald323.
«Послушали бы, что вы неправильно делаете, господин Шольц, а не играли бы в телефоне как маленький, невоспитанный ребенок. Вы не заслуживаете быть канцлером!» — обратился к Шольцу thomasvolkmann5815.
«Канцлер, который вместо того, чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим! Ему нужно было конспектировать речь госпожи Вагенкнехт!» — возмутилась maggieseifert8443.
«Все верно, госпожа Вагенкнехт. Господин Шольц в это время нагло сидит в телефоне. Это о многом говорит», — заключила angelawithus5044.
Накануне Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге заявил, что многие жители Германии волнуются из-за возможности эскалация конфликта на Украине. Он подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом.