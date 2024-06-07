Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такого еще не было»: выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась политикой канцлера в отношении Украины и призывала к мирным переговорам, он смотрел в телефон и игнорировал ее заявления.

Источник: Reuters

«Шольц играет в телефоне, такого высокомерного канцлера у нас еще никогда не было», — отметила christinebuchwald323.

«Послушали бы, что вы неправильно делаете, господин Шольц, а не играли бы в телефоне как маленький, невоспитанный ребенок. Вы не заслуживаете быть канцлером!» — обратился к Шольцу thomasvolkmann5815.

«Канцлер, который вместо того, чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим! Ему нужно было конспектировать речь госпожи Вагенкнехт!» — возмутилась maggieseifert8443.

«Все верно, госпожа Вагенкнехт. Господин Шольц в это время нагло сидит в телефоне. Это о многом говорит», — заключила angelawithus5044.

Накануне Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге заявил, что многие жители Германии волнуются из-за возможности эскалация конфликта на Украине. Он подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом.