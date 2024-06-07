Додик рассказал о планах Запада разделить Россию

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2024, что Запад разработал план по разделу России на несколько частей, однако президент РФ Владимир Путин понял эти намерения.
Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится.
По его словам, Запад, и особенно Европа, стремится захватить российские ресурсы. Путин же сразу распознал эти замыслы и начал защищать «русские национальные государственные интересы», добавил президент Республики Сербской. Додик также охарактеризовал Владимира Путина как «национальное богатство» России и всего русского народа.
6 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Путина с Додиком. Глава Республики Сербской отметил, что власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Запад «очень нервничает и оказывает давление по многим вопросам». Додик охарактеризовал отношения с Россией как «очень хорошие» и выразил необходимость продолжать сотрудничество во всех областях, «как и прежде».
Диана Тачаева