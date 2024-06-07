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Глава Татарстана провел встречу с заместителем премьер-министра Таджикистана

Стороны обсудили экономическое сотрудничество.

Источник: сайт Раиса Республики Татарстан

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Таджикистана Хокимом Холикзодой. Они обсудили экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба раиса республики.

Минниханов также передал слова приветствия и благодарности президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за участие в церемонии открытия первых в истории Игр будущего в Казани.

Помимо этого, глава Татарстана выразил намерение увеличить объем товарооборота между регионами. Он рассказал гостю об экономическом и промышленном потенциале Татарстана. В свою очередь, Хоким Холикзода выразил благодарность Минниханову за встречу. Он подчеркнул стратегическое партнерство между Таджикистаном и Россией, а также потенциал для дальнейшего роста товарооборота.

Напомним, Рустам Минниханов встретился в Москве с патриархом Кириллом. Руководитель республики выразил благодарность за внимание к Татарстану.