Глава Татарстана провел встречу с заместителем премьер-министра Таджикистана

Помимо этого, глава Татарстана выразил намерение увеличить объем товарооборота между регионами. Он рассказал гостю об экономическом и промышленном потенциале Татарстана. В свою очередь, Хоким Холикзода выразил благодарность Минниханову за встречу. Он подчеркнул стратегическое партнерство между Таджикистаном и Россией, а также потенциал для дальнейшего роста товарооборота.