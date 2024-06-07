В Молдове начало работать мобильное приложение для госуслуг EVO

«С сегодняшнего дня вы можете оставить дома удостоверение личности, водительские права, свидетельство о регистрации. Все необходимые документы будут в вашем телефоне. EVO — это ваш цифровой портфель документов», — заявил Алайба на презентации.
Он отметил, что на данный момент доступна только первая версия EVO. Работы по улучшению приложения продолжаются.
«Оно охватывает наиболее важные государственные услуги в телефоне. В EVO вы можете найти все данные о вас: транспортные средства, штрафы, недвижимость, пересечение границы, статус застрахованного, данные семейного врача. И это только начало».
Доступ к EVO бесплатен, для него необходима электронная подпись.