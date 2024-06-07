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В Молдове начало работать мобильное приложение для госуслуг EVO

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Единое мобильное приложение для госуслуг EVO начало работать в Молдове. О его запуске сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба в ходе Moldova Digital Summit, который проходит в Кишиневе.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«С сегодняшнего дня вы можете оставить дома удостоверение личности, водительские права, свидетельство о регистрации. Все необходимые документы будут в вашем телефоне. EVO — это ваш цифровой портфель документов», — заявил Алайба на презентации.

Он отметил, что на данный момент доступна только первая версия EVO. Работы по улучшению приложения продолжаются.

«Оно охватывает наиболее важные государственные услуги в телефоне. В EVO вы можете найти все данные о вас: транспортные средства, штрафы, недвижимость, пересечение границы, статус застрахованного, данные семейного врача. И это только начало».

рассказал министр.

Доступ к EVO бесплатен, для него необходима электронная подпись.