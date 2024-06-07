Замглавы Минюста назвал представителей ЛГБТ носителями «гей-национализма»

Президент Владимир Путин обещал не дискриминировать россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества», — говорил он в ноябре 2023-го.