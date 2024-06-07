«Господству конец». Стало известно, что ждет США после заявления Путина

Как указал эксперт, Россия может поставить свои мощные противокорабельные ракеты странам, противостоящим США и Североатлантическому альянсу. По его мнению, западным государствам стоит очень серьезно отнестись к предупреждению Владимира Путина, поскольку последствия для Запада могут быть катастрофическими.