«Господству конец». Стало известно, что ждет США после заявления Путина

«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 “Гранит”, могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», — говорится в материале.
Как указал эксперт, Россия может поставить свои мощные противокорабельные ракеты странам, противостоящим США и Североатлантическому альянсу. По его мнению, западным государствам стоит очень серьезно отнестись к предупреждению Владимира Путина, поскольку последствия для Запада могут быть катастрофическими.
Накануне Президент России Владимир Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он отметил, что Россия может дать ответ, снабжая оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.
Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, резюмировал он.