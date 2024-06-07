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Нового управделами мэрии назначили в Новосибирске

Ранее этот пост занимал Сергей Тужилкин.

Источник: НДН.ИНФО

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника управления делами городской администрации. До мая этот пост занимал Сергей Тужилкин.

Новым начальником управления делами мэрии Новосибирска стал Дмитрий Юданов. Информация об этом появилась 7 июня на официальном сайте городской администрации.

Ранее Юданов занимал должность замминистра юстиции Новосибирской области и возглавлял управление законопроектных работ и ведения регистра регионального минюста, сообщается на сайте фракции «Единая Россия».

Андрей Иванов