Нового управделами мэрии назначили в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника управления делами городской администрации. До мая этот пост занимал Сергей Тужилкин.
Новым начальником управления делами мэрии Новосибирска стал Дмитрий Юданов. Информация об этом появилась 7 июня на официальном сайте городской администрации.
Ранее Юданов занимал должность замминистра юстиции Новосибирской области и возглавлял управление законопроектных работ и ведения регистра регионального минюста, сообщается на сайте фракции «Единая Россия».
Андрей Иванов