Речь Путина на ПМЭФ, модератор пленарки и выпады Байдена. Темы брифинга Пескова

Путин вряд ли успел ознакомиться с последним интервью лидера Франции Эмманюэля Макрона, в котором тот допустил применение французского оружия на Украине для ответных ударов по России: «Президент вчера закончил переговоры за полночь, я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас — не знаю, возникло ли такое желание с утра».