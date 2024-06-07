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Речь Путина на ПМЭФ, модератор пленарки и выпады Байдена. Темы брифинга Пескова

Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), модератор заседания и выпады президента США Джо Байдена в адрес российского лидера стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин 6 июня закончил свой рабочий день уже за полночь: он долго общался с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Глава государства может 7 июня провести рабочие встречи на площадке ПМЭФ до начала пленарной сессии во второй половине дня.

Путин не планирует публичных мероприятий в выходные: «Публичных нет».

Решений насчет участия российского лидера в саммите G20 в Бразилии пока нет: «Это на повестке дня. Но пока нет никаких решений».

Путин в выступлении на пленарной сессии ПМЭФ уделит особое внимание экономическим темам: «Участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства насчет состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров на будущее».

«Затем состоится пленарная дискуссия. Она обещает быть весьма интересной».

О модераторе заседания

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет политолог Сергей Караганов.

Оценку личности Караганова не стоит сводить только к его статье о превентивном ядерном ударе: «Это человек глубочайшего и широчайшего кругозора, со своей точкой зрения. Очень авторитетный эксперт. С этим и связан выбор».

Такер Карлсон не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ.

Об ударах по недружественным странам

Путин уже ответил на вопрос о размещении российского оружия в третьих странах с возможностью использовать его для ударов по недружественным государствам: «Президент сказал то, что он сказал. Переслушайте, что сказал президент. Он ответил на ваш вопрос».

Об отношениях с Турцией

Российско-турецкие контакты продолжаются на всех уровнях, однако визит Путина в страну откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мнение, будто перенос визита связан с проблемами в отношениях двух стран, — «это ошибочное впечатление».

Запад оказывает давление на Турцию, и, хотя в экономическом взаимодействии Москвы и Анкары есть проблемы из-за давления союзников, обе страны ищут выходы из ситуации: «Мы их обязательно найдем».

О конференции в Швейцарии

Путин не обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди возможное участие Нью-Дели в организуемой Швейцарией конференции по Украине: «Это суверенное решение любой страны — принимать участие в пустом мероприятии или не принимать».

«Много серьезных государств выразили свое твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России».

О выпадах Байдена

Путин не реагирует на выпады Байдена, хотя знает о них: «Каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел в виду президент Байден. Его такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства, скорее, не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать».

О заявлениях Макрона

Путин вряд ли успел ознакомиться с последним интервью лидера Франции Эмманюэля Макрона, в котором тот допустил применение французского оружия на Украине для ответных ударов по России: «Президент вчера закончил переговоры за полночь, я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас — не знаю, возникло ли такое желание с утра».

Заявления Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине являются провокационными: «Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному».

О западных СМИ

Настрой зарубежных СМИ на прошедшей встрече с Путиным дает повод для осторожного оптимизма: «Они [зарубежные СМИ] активно освещали [это мероприятие], и, честно говоря, [их] настрой, конечно, тоже дает повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный».

Встречу главы государства с руководителями ведущих информационных агентств не следует воспринимать как сигнал к урегулированию.

О саммите ШОС

Кремль не располагает информацией, на каком уровне будет представлен Иран на запланированном на 3—4 июля саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане: «Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона».

О врио главы Республики Алтай

Кремль не комментирует причины назначения Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай: «Я не политолог и не автор Telegram-каналов. Пускаться в бесконечные рассуждения я не хотел бы».

В России «нет неважных регионов — каждый регион приоритетен»: «В любом случае возглавлять регион — это большая ответственность и большая честь».

Об администрации президента

В структуре администрации президента РФ могут быть некоторые изменения: «Там будет указ о внесении изменений, наверняка. Есть действующая структура. Но нельзя исключать изменений».

Песков Дмитрий