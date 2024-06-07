В ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

«Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован. <…> Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах. <…> Теперь решение за странами Евросоюза», — сообщила она.