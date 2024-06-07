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Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании “Укрэнерго” в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он назвал значимым и своевременным такое судьбоносное решение и анонсировал дальнейшую работу по оценке ущерба Крыму со стороны Украины.

Иск, о котором идет речь — о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады. Он был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.

Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.

Сумма ущерба, нанесенного Крыму организованными Киевом финансовой и транспортной блокадами, окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей.