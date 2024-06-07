Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей

Иск, о котором идет речь — о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады. Он был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.