Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей

«По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании “Укрэнерго” в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он назвал значимым и своевременным такое судьбоносное решение и анонсировал дальнейшую работу по оценке ущерба Крыму со стороны Украины.
Иск, о котором идет речь — о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады. Он был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.
Сумма ущерба, нанесенного Крыму организованными Киевом финансовой и транспортной блокадами, окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей.