Мария Захарова проводит прямую аналогию между событиями времен Крымской войны и современностью. Она напоминает, что коллекция скифского золота, собранная в разных музея Крыма и вывезенная для экспонирования в Нидерланды, была передана Украине. По утверждению многих экспертов, в Киеве она может быть подвергнута разграблению. О том, как украинские политики бесконтрольно вывозили ценности за рубеж и даже проигрывали их в казино, не раз говорили крымские археологи.