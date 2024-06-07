«Полковник 39-го полка Уильям Монро организовал грабительские раскопки, привлекая к работам ежедневно 50−60 человек. Были выявлены многочисленные древнегреческие монеты, керамика, мраморные надгробия. Сами английские источники подтверждают, что артефакты, которые были получены при раскопках, затем отправлялись в Англию», — напомнила она.
Как подтверждают в своих воспоминаниях сами британские офицеры, часть этих ценностей оказалась в королевском музее, остальное было распродано по частным коллекциям.
«Для британцев это привычное дело. Никто извиняться за это не спешил и не спешит, и материально компенсировать тоже не собирается», — подчеркнула Мария Захарова.
Покидая Севастополь после заключения мирного договора, англичане разрушили в городе все, что смогли. Не осталось ни одного культового сооружения, которое не пострадало бы или не было полностью уничтожено. Это хорошая иллюстрация к тому, как на Западе относились и продолжают относиться к искусству и культуре других народов, отметила Захарова.
Ограбили музейные кладовые Керчи
От действий захватчиков серьезно пострадал и Керченский музей древностей — сейчас это Керченский историко-археологический музей заповедник, откуда уже в наше время была вывезена в Нидерланды значительная часть украденного из Крыма скифского золота. Город подвергся разграблению 12 марта 1855 года, напоминает представитель МИДа.
«Исторически в этом смысле Керчи достается, какой период ни возьми, все время разграбляли ее музейные кладовые. Тогда в руки мародеров попали предметы из коллекции Керченского музея древностей. По словам очевидцев, пол музейного зала был покрыт осколками стеклянных и керамических сосудов, погребальных урн. Статуи, витрины оказались взломанными, разбитыми», — говорит Захарова.
После того, как эти факты получили огласку в европейской печати, англичане попытались возложить ответственность за грабежи исключительно на турецких солдат. Однако есть неопровержимые документальные свидетельства того, что британские солдаты и офицеры приняли прямое участие в этом, утверждает Мария Захарова.
«Англичане воспользовались оккупацией Керчи, построенной на месте античного Пантикапея, для проведения грабительских археологических раскопок. По распоряжению военного министра лорда Панмура была организована специальная комиссия для организации раскопок и отбора сохранившихся экспонатов Керченского музея, чтобы пополнить античными древностями Британский музей», — заявила она.
Мария Захарова проводит прямую аналогию между событиями времен Крымской войны и современностью. Она напоминает, что коллекция скифского золота, собранная в разных музея Крыма и вывезенная для экспонирования в Нидерланды, была передана Украине. По утверждению многих экспертов, в Киеве она может быть подвергнута разграблению. О том, как украинские политики бесконтрольно вывозили ценности за рубеж и даже проигрывали их в казино, не раз говорили крымские археологи.