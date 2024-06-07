Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей

«Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании “Укрэнерго” в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей», — написал Константинов.
По его словам, для крымчан — это значимое и своевременное решение.
«Мы продолжим оценивать ущерб, нанесенный Крыму преступным, вредоносным образованием “Украина”. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — подчеркнул глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическую» и «Балаклавскую» суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.