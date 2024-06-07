Захарова призвала парламентариев Армении поделиться списком по Буче

«Мы видели, как этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится, — отметила Захарова. — А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там (в Буче — прим. ТАСС) якобы погибли, армянские друзья передадут».