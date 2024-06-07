Захарова призвала парламентариев Армении поделиться списком по Буче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной, — сказала дипломат. — Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли».
«Мы видели, как этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится, — отметила Захарова. — А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там (в Буче — прим. ТАСС) якобы погибли, армянские друзья передадут».
О событиях в Буче
В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.
Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль настаивает, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью, и отмечает, что Киев не гнушается никаких подлогов.