Токаев поручил ускорить оценку пострадавшего от паводков жилья

По информации заместителя премьер-министра, на сегодня более 64 тысяч человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь. Всего с начала паводка было подтоплено 11 998 жилых домов и 5359 дачных строений.