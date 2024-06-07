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США выделят Киеву новый пакет помощи на $225 млн

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на $225 млн.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило Agence France-Pressе со ссылкой на президента США Джо Байдена, который посещает Францию.

По его данным, соответствующее объявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден Джо