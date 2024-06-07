Губернатор Кубани обсудил сотрудничество с индийскими представителями

Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума 2024.
По информации пресс-службы администрации Кубани, глава региона поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Винай Кумаром. Также прошла встреча с представителями индийской фармацевтической компании. В ходе работ обсудили сотрудничество в торгово-экономической, туристической и образовательной областях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что встреча с Послом станет перезагрузкой, позволяющей выйти на новый этап сотрудничества в нынешних условиях. На данный момент, на Кубани живут свыше 6 миллионов человек, а посещают край — свыше 18 миллионов ежегодно. Необходимо изучить потребности граждан регионов в продукции и проанализировать рынки друг друга, обозначил Вениамин Кондратьев.
Кубанский глава рассказал, что Краснодарский край — это гарант продовольственной безопасности России. В регионе улучшают промышленную сферу, рассчитывая на технологическое производство.
В свою очередь, Винай Кумар сообщил, что в Индии Кубань пользуется популярностью, многие граждане этой страны посещают Сочи. Сейчас Индии необходим импорт подсолнечного масла. Тем временем, страна в ответ может поставлять технологические запчасти для МСП и сельскохозяйственную технику, отметил посол.
Винай Кумар добавил, что в высших учебных заведениях Краснодарского края получают знания порядка 200 индийских студентов. Стороны готовы развивать сотрудничество между образовательными учреждениями.
Вениамин Кондратьев также обратил внимание на возможности туристического обмена между Индией и Кубанью. По окончании встречи глава региона пригласил индийскую делегацию посетить Краснодарский край. Винай Кумар, в свою очередь, пообещал разрешить вопрос посещения Индии кубанской делегацией.
Кроме того, прошла встреча с представителями индийской фармацевтической компании «Candila Pharmaceuticals Limited». Здесь обсудили создание комплекса по производству фармацевтических препаратов.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что эта организация является лидером на мировом рынке. Сейчас создание лекарств выходит на первый план с точки зрения заботы о здоровье и безопасности человека. Трехлетний проект предполагает большой объем инвестиций суммой в 9 миллиардов рублей. Это также увеличит число новых кадров на Кубани — 1200 мест. Гендиректор Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Республики Индия Удая Бхаскар сообщил, что их фармакология стала одним из масштабных видов производства. Каждый год Индия экспортирует 53 миллиарда лекарственных средств в 200 стран мира. Также Удая Бхаскар выразил слова радости о сотрудничестве с Краснодарским краем.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в рамках ПМЭФ-2024 гости могут попробовать уникальные кубанские блюда.