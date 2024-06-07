Губернатор Кубани обсудил сотрудничество с индийскими представителями

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что эта организация является лидером на мировом рынке. Сейчас создание лекарств выходит на первый план с точки зрения заботы о здоровье и безопасности человека. Трехлетний проект предполагает большой объем инвестиций суммой в 9 миллиардов рублей. Это также увеличит число новых кадров на Кубани — 1200 мест. Гендиректор Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Республики Индия Удая Бхаскар сообщил, что их фармакология стала одним из масштабных видов производства. Каждый год Индия экспортирует 53 миллиарда лекарственных средств в 200 стран мира. Также Удая Бхаскар выразил слова радости о сотрудничестве с Краснодарским краем.