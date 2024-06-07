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Президент Южной Кореи посетит Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Южной Кореи посетит страны Центральной Азии, в частности, Узбекистан с государственным визитом.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Юн Сок Ёл в сопровождении первой леди Ким Кон Хи отправится в шестидневную поездку 10 июня и, помимо нашей страны, посетит также Казахстан и Туркменистан.