Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил уверенность в том, что бывший военный городок № 17 в Октябрьском районе заслуживает комплексного развития. Он подчеркнул, что на этой территории сосредоточено более 30 объектов культурного наследия регионального значения, построенных в начале XX века, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Об этом он рассказал в своем личном телеграм-канале.
Кудрявцев также отметил, что для города важно создать на территории бывшего военного городка доступную социальную инфраструктуру, достойные места для отдыха и прогулок.
«Благодарю губернатора Андрея Травникова за принципиальную позицию, которая прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме», — сказал мэр.
Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников заявил о намерениях властей Новосибирской области сотрудничать с ДОМ.РФ и МО России в рамках реализации проекта развития территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске.
Таким образом, перспективы его благоустройства впервые обсуждались на таком высоком уровне.
Бывший военный городок № 17 в Новосибирске получит новую жизнь
Ведь на его территории сосредоточено более 30 объектов культурного наследия.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил уверенность в том, что бывший военный городок № 17 в Октябрьском районе заслуживает комплексного развития. Он подчеркнул, что на этой территории сосредоточено более 30 объектов культурного наследия регионального значения, построенных в начале XX века, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Об этом он рассказал в своем личном телеграм-канале.