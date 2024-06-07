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Бывший военный городок № 17 в Новосибирске получит новую жизнь

Ведь на его территории сосредоточено более 30 объектов культурного наследия.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил уверенность в том, что бывший военный городок № 17 в Октябрьском районе заслуживает комплексного развития. Он подчеркнул, что на этой территории сосредоточено более 30 объектов культурного наследия регионального значения, построенных в начале XX века, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Об этом он рассказал в своем личном телеграм-канале.

Кудрявцев также отметил, что для города важно создать на территории бывшего военного городка доступную социальную инфраструктуру, достойные места для отдыха и прогулок.

«Благодарю губернатора Андрея Травникова за принципиальную позицию, которая прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме», — сказал мэр.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников заявил о намерениях властей Новосибирской области сотрудничать с ДОМ.РФ и МО России в рамках реализации проекта развития территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске.

Таким образом, перспективы его благоустройства впервые обсуждались на таком высоком уровне.