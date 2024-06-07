Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Ранее американские власти направили 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.
«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием… У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN.
Он добавил, что некоторые «очень консервативные» конгрессмены мешали его принятию. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это «игра с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.