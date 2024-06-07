Александр Гусев на ПМЭФ-2024 подписал ряд важных соглашений и провел несколько рабочих встреч

— Здесь у нас все инструменты есть. Всем этим активно пользуемся. По объемам инвестиций промышленность у нас догоняет сельское хозяйство. В прошлом году мы были лидерами в сельском хозяйстве с объемом в 65 млрд рублей инвестиций, в этом году объем средств чуть ниже, то Воронежская область по-прежнему остается одним из лидеров, — подчеркнул Александр Гусев.