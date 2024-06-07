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Александр Гусев на ПМЭФ-2024 подписал ряд важных соглашений и провел несколько рабочих встреч

Александр Гусев в составе делегации от Воронежской области на этой неделе посетил Петербургский международный экономический форум. Губернатор провел ряд важных встреч, а также подписал полтора десятка соглашений о сотрудничестве и инвестициях — все они будут иметь значительное влияние на развитие региона в будущем.

Источник: Фотобанк Росконгресс

В интервью телеканалу «Сибирь 24» Александр Гусев уточнил, что в рамках форума было подписано четыре финансовых соглашения на общую сумму в 40 млрд рублей.

Губернатор отметил, что при строительстве многополярного мира, в котором Россия участвует, кажется, активнее всего, большую роль будут играть именно регионы.

— Мы строим такие экономические содружества, которые, прежде всего, будут позволять развивать свою экономику, защищать интересы своих граждан, но также и учитывать интересы партнеров. Горизонтальное сотрудничество регионов из разных стран дает очень хорошие результаты. Мы это понимаем и чувствуем отдачу от этих процессов.

Открывшиеся рынки Китая, Вьетнама, всей юго-восточной Азии, стран Персидского залива дают колоссальные возможности для развития наших предприятий (прим. ред. — в первую очередь речь идет о сельском хозяйстве). Важно не упустить этот момент. Помогаем нашим предприятиям закрепиться на экспортных позициях.

Наращивание экспортного потенциала — это одна из задач развития региона. За шесть лет планируем увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в полтора раза.

Губернатор также подчеркнул, что Воронежская область в ближайшие годы должна войти в первую двадцатку промышленно-развитых регионов страны.

— Здесь у нас все инструменты есть. Всем этим активно пользуемся. По объемам инвестиций промышленность у нас догоняет сельское хозяйство. В прошлом году мы были лидерами в сельском хозяйстве с объемом в 65 млрд рублей инвестиций, в этом году объем средств чуть ниже, то Воронежская область по-прежнему остается одним из лидеров, — подчеркнул Александр Гусев.