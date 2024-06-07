Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ

«Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга.