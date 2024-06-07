Путин вспомнил о роли Анатолия Собчака в создании ПМЭФ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.