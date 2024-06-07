Лукашенко определил два культурно значимых проекта в Беларуси, на которые выделят 1,25 миллиона рублей

Например, деньги выделяются на поддержку Большого театра Беларуси для реализации новой постановки «Патетический дневник памяти», основу которой составят национальные спектакли оперы и балета XX века, посвященные Великой Отечественной войне. Таким образом будет внесен значимый вклад в сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа-освободителя посредством высокого академического искусства.