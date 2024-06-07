Лукашенко определил два культурно значимых проекта в Беларуси, на которые выделят 1,25 миллиона рублей

Президент Беларуси Александр Лукашенко выбрал два культурно значимых проекта для выделения 1,25 миллиона рублей из президентского фонда, сообщает пресс-служба президента.
Так, Лукашенко подписал 7 июня распоряжение «Аб падтрымцы культуры i мастацтва», согласно которому из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будут выделены 1,25 миллиона белорусских рублей на реализацию ряда культурно значимых проектов.
Например, деньги выделяются на поддержку Большого театра Беларуси для реализации новой постановки «Патетический дневник памяти», основу которой составят национальные спектакли оперы и балета XX века, посвященные Великой Отечественной войне. Таким образом будет внесен значимый вклад в сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа-освободителя посредством высокого академического искусства.
Еще часть средств выделяется на отдельные виды работ по реконструкции Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке. Чтобы обеспечить высокий уровень реализации мероприятий, посвященных 900-летнему юбилею монастыря.