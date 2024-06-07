Путин высказался о гонке за укрепление суверенитета в мире

По словам Владимира Путина, эта гонка развивается на трех уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. Государства, которые ранее были мировыми лидерами, сейчас пытаются «правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии», заключил он.