Путин поручил принять закон о креативной индустрии

«Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки», — сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.