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Путин поручил принять закон о креативной индустрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки.

Источник: © РИА Новости

«Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки», — сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

Путин Владимир
закон