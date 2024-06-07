МИД Беларуси вызвал представителей Литвы и ЕС из-за ограничения ввоза продуктов

В МИД обратили внимание на то, что Беларусь выражает серьезную обеспокоенность из-за того, что таможня Литвы изымает у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран продукты питания, лекарства и иные товары для личного пользования при въезде в Литву после вступления в силу с 3 июня очередных санкций. В белорусском дипведомстве назвали действия литовской стороны произволом.