МИД Беларуси вызвал представителей Литвы и ЕС из-за ограничения ввоза продуктов

Министерство иностранных дел вызвало временных поверенных Литвы и представительства Евросоюза из-за ситуации с введенными ограничениями на ввоз продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что запрет Литвы на ввоз ряда товаров из Беларуси вступил в силу 3 июня. Но спустя пару дней Литва смягчила запрет на ввоз продуктов из Беларуси.
В МИД обратили внимание на то, что Беларусь выражает серьезную обеспокоенность из-за того, что таможня Литвы изымает у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран продукты питания, лекарства и иные товары для личного пользования при въезде в Литву после вступления в силу с 3 июня очередных санкций. В белорусском дипведомстве назвали действия литовской стороны произволом.
— Происходящий на литовско-белорусской границе произвол является неоспоримым фактом нарушения официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение, — сделали заявление в министерстве.
Еще в МИД подчеркнули, что люди, которые сутками находятся в искусственно созданных Литвой очередях на границе имеют законное право на провоз продуктов и лекарств для личного пользования. И заявили, что попытки найти в этом какие-либо нарушения санкционных ограничений являются откровенным абсурдом.
А также заметили, что решение литовских властей под давлением общественности о смягчении запрета, позволившее везти товары в открытой упаковке, не меняет сути происходящего.
Также МИД заявил, что все это свидетельствует об изначальном намерении Литвы перенацелить действие санкций на простых белорусов, а также литовцев, пользующихся безвизовым въездом в Беларусь. И добавил, что Вильнюс не ответил на ноту Беларуси по этому вопросу.
— Направленная белорусской стороной нота в отношении действия введенных литовским правительством ограничений на простых граждан предсказуемо осталась без ответа, — указали в МИД.
И добавили, что Минск намерен обратиться в европейские структуры и потребовать оценку действий Вильнюса на соответствие таможенному законодательству ЕС и европейским ценностям.
— В МИД вызваны временные поверенные Литвы и представительства ЕС в Беларуси, — добавили в пресс-службе.
В МИД также призвали Литву «отказаться от позорной практики унижения введенными мерами простых людей, которые имеют право на свободу передвижения в нормальных человеческих условиях».