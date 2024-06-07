Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы — ресурсы есть, заявил Владимир Путин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент РФ поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы. Индексация таких пенсий в таком случае произойдет с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год.
«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — сказал Путин.
Также президент объявил о планах привязать МРОТ к медианной зарплате: с 2025 года он будет составлять 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тыс. рублей, а затем соотношение будет постепенно увеличиваться.